Матвиенко попросила сенаторов следить за содержательным наполнением нацпроектов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации должны не просто выступать контролерами при реализации национальных проектов, а уделять особое внимание их содержательному наполнению. Об этом в среду заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко в своей речи после переизбрания на этот пост.

"Я прошу каждого сенатора внимательно следить за тем, как национальные проекты выполняются в ваших регионах. Выступать не в качестве контролеров (таких более чем достаточно), а делать особый упор на содержательное наполнение проектов, способствовать ритмичному и своевременному финансированию намеченных целей развития, как особо подчеркнул наш президент во время недавней встречи с премьер-министром", - сказала Матвиенко.

По ее словам, "крайне важно наладить эффективное взаимодействие министерств и регионов". "А главное - чаще встречаться с людьми, их оценки реальных, осязаемых изменений в их жизни многократно точнее любых отчетов и формальных докладов", - резюмировала спикер.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.