Спортплощадку с искусственным покрытием открыли в забайкальском поселке по нацпроекту

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием открыли в среду в поселке Первомайский Забайкальского края в рамках национального проекта "Демография", сообщила в среду пресс-служба губернатора.

"Более 11 тыс. жителей поселка Первомайский смогут заниматься физкультурой и спортом на новой универсальной площадке с искусственным покрытием. Она расположена на территории спорткомплекса поселка, ее торжественное открытие состоялось в среду", - говорится в сообщении.

По словам главы краевого Минспорта Виталия Ломаева, площадка соответствует современным требованиям и предназначена для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. Ее построили по плану социального развития центров экономического роста, который финансируется за счет полученной регионом дальневосточной субсидии и способствует выполнению национальных проектов.

"С 2019 по 2021 годы в Забайкалье будет построено 60 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием на общую сумму 180 млн рублей. В 2019 году будет построено 20 таких площадок общей стоимостью 60 млн рублей", - сказал Ломаев, добавив, что строительство площадок, по оценке властей, позволит увеличить число людей, систематически занимающихся спортом, с 30 до 33 процентов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.