Акимов: только каждый пятый регион удовлетворительно выполняет нацпроект об автодорогах

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Ход реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) можно оценить как удовлетворительный только в каждом пятом регионе, рассказал вице-премьер Максим Акимов.

"Только каждый пятый регион имеет показатели, которые могли бы считаться удовлетворительными", - рассказал вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания с регионами о ходе реализации "дорожного" нацпроекта. Он напомнил, что ремонтный сезон близится к завершению из-за естественных климатических условий. А отсылки регионов к политическим обстоятельствам и сезонно-климатическим особенностям назвал несостоятельными.

В качестве примера он привел области, которые, несмотря на обстоятельства, выполнили необходимый объем работ. "У нас, например, Краснодарский край почти исполнил программу дорожных работ, а ситуация в Крыму по-прежнему остаётся плачевной - чуть больше 23% от запланированного объема работ, - отметил он. - Мурманску удалось выполнить работы полностью, несмотря на суровые климатические условия, политическую турбулентность, которая, слава богу, завершилась".

В одной из самых отстающих - Еврейской автономной области рассказали, что организовали двухсменную работу и готовы были бы обеспечить выполнение плана на 63%, но "закончились лимиты". В регионе пообещали исправить ситуацию в четвертом квартале с получением новых средств. Между тем глава Минтранса Евгений Дитрих удивился этим данным и отметил, что по Еврейской автономной области за третий квартал этого года выбрано лишь 60% финансирования. Он потребовал в течение недели объяснений от руководства региона по поводу низкого темпа работ и замораживания денег в третьем квартале. "Работать надо вовремя. Я не знаю, когда вы приступили к работам, если сейчас рассказываете нам о том, позволит ли погода, или не позволит. Вы летом что делали?" - подчеркнул он.

"Общий процент выполнения работ по всем субъектам РФ на 24 сентября составляет 70,2% или 91 млн кв. м. Оплачено работ на сумму более 58 млрд рублей или по кассовому исполнению на 52,2%", - рассказал первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Он отметил, что ряд субъектов уже завершили работы этого года, а в целом уровень их выполнения на уровне свыше 90% отмечен в 16 субъектах. "Вместе с тем имеется значительное отставание по ряду субъектов, по которым объем выполненных работ составляет менее 35%", - привел статистику Алафинов. По его словам, три основных недостатка, отмечаемых в ходе контрольных мероприятий, - отсутствие ограждений на месте работ, строительного контроля работ, а также запаздывание или вообще отсутствие при проведении ремонта контрактов по обязательствам подрядчиков наносить дорожную разметку.

Подводя итоги совещания, Максим Акимов подчеркнул, что те регионы, которые не обеспечили выполнение работ по БКАД на уровне более 50%, могут не рассчитывать на выделение дополнительных средств по другим инфраструктурным проектам. Речь, в частности, идет о 12,6 млрд рублей, которые были перекинуты на БКАД из комплексного плана развития и расширения магистральной инфраструктуры. "Потом эта отсечка передвинется к 80%", - добавил он. "Я и коллег по правительству буду убеждать, что и в отношении всех других национальных проектов мы должны ровно такую же политику вести", - отметил Акимов.