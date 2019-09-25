Регионы РФ закупят около 4 тыс. единиц оборудования для борьбы с заболеваниями сердца

ТАСС, 25 сентября. Регионы РФ закупили около 2 тыс. единиц оборудования для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, до конца года в больницы поступит в общей сложности около 4 тыс. единиц. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель координационного центра Минздрава РФ по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" Елена Мазыгула.

"Около 2 тыс. единиц оборудования - УЗИ, аппараты вентиляции легких, функциональные кровати - уже закуплены регионами. Всего до конца года будет приобретено 4 тыс. единиц оборудования", - сказала Мазыгула после посещения медучреждений в Хабаровске.

Она уточнила, что до конца года больницы в регионах в том числе получат 124 единицы тяжелого оборудования. "Закупка тяжелого оборудования - процесс длительный. Но в ноябре половина регионов страны уже будут с новым тяжелым оборудованием", - сказала Мазыгула.

Организованно и слаженно идет закупка оборудования на Дальнем Востоке, отметила собеседница агентства. Так, в одной из хабаровских больниц в ближайшие дни введут в эксплуатацию аппарат для исследования состояния сосудов - ангиограф.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входит в нацпроект.