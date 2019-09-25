В Пензе 30 школьников стали участникам смены по физике в центре поддержки одаренных детей

ПЕНЗА, 25 сентября. /ТАСС/. Участниками первой образовательной смены в Центре выявления и поддержки одаренных детей в Пензе, которая посвящена экспериментальной физике, стали 30 школьников. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства Пензенской области.

Центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта в Пензенской области создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Центр базируется на базе губернского лицея в Пензе.

"Участниками первой профильной образовательной смены "Экспериментальная физика" в Центре выявления и поддержки одаренных детей стали 30 юных физиков Пензенской области. Участники смены ежедневно проходят углубленную профильную программу по физике, структурируя знания о тепловых явлениях, балансе энергии процессов теплопередачи", - отмечается в сообщении.

В рамках смены ее участники проводят физические опыты. Школьники также посетили музей занимательных наук "Реактор", где рассмотрели физические явления в интерактивном формате, а также центр молодежного инновационного творчества "Спутник", где познакомились с принципами работы на лазерном станке.

"Помимо образовательной программы профильной смены юные ученые проходят тренинги по развитию эмоционального интеллекта и навыков ораторского мастерства", - указано в сообщении. Также смена предполагает экскурсии в музеи. В частности, школьники посетили картинную галерею им. Савицкого в Пензе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.