В Нижнем Новгороде открылся детский технопарк "Кванториум"

ТАСС, 25 сентября. Детский технопарк "Кванториум" открылся в среду в Нижнем Новгороде на базе Горьковского автозавода в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Он позволит подготовить современные инженерные кадры для промышленности, в том числе для группы ГАЗ, отметил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы открывает второй "Кванториум" в Нижегородской области, первый был создан в 2018 году на базе Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Если первый "Кванториум" был основан на взаимодействии с учреждением высшего образованием, то здесь [будет организовано] взаимодействие с промышленным предприятием. Здесь будет возможность подготовить новые современные инженерные кадры, которые так необходимы нашей промышленности и конкретно группе ГАЗ", - сказал Никитин.

Он добавил, что у детей будет возможность увидеть, как работает промышленность, проследить весь путь работы предприятия: от задумки до выпуска изделия.

Как отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в технопарке "Кванториум ГАЗ" смогут обучаться не менее 400 ребят в возрасте от 7 до 18 лет. Преподавателями станут педагоги образовательных организаций и специалисты ГАЗ. Особенностью детского технопарка станет еще и то, что в нем можно будет получить подготовку по направлению "Автоквантум". Оно включает в себя знакомство с устройством автомобиля, правилами дорожного движения, основами организации движения и безопасным поведением на дороге, а также конструированием беспилотного транспорта и разработкой интеллектуальных транспортных систем

"Детский технопарк - это часть многоступенчатой программы подготовки кадров для предприятий группы ГАЗ. Горьковский автозавод и все предприятия нашей компании крайне заинтересованы в формировании высококвалифицированного кадрового резерва в соответствии с мировыми стандартами", - цитирует пресс-служба президента группы ГАЗ Вадима Сорокина.

В 2019 году в Нижегородской области будет открыт еще один "Кванториум" - он разместится в Сарове. К 2024 году в регионе будет работать 14 центров технического творчества - шесть стационарных и восемь мобильных "Кванториумов".

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.