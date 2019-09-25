На Ставрополье открыли дорогу, соединяющую несколько хуторов с ближайшим городом

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Дорога, соединяющая несколько населенных пунктов с ближайшим крупным городом, открылась после ремонта в Кочубеевском районе Ставропольского края. Об этом сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Автодорога между хуторами Усть-Невинский и Родниковский введена в эксплуатацию после ремонта, это единственная транспортная артерия, соединяющая между собой два хутора. Здесь проходят маршруты общественного транспорта, осуществляется подвоз детей в детский сад и школу из хуторов Сотникова и Родниковский", - говорится в сообщении.

Помимо населения двух хуторов дорогой также пользуются жители станицы Георгиевской, чтобы добраться до ближайшего крупного города Невинномысска. В общей сложности трассой пользуются порядка 1,5 тыс. жителей этих населенных пунктов. На ремонт дороги в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" было направлено более 41 млн рублей.

"До начала ремонта дорога здесь была в крайне плохом состоянии. Множественные ямы и неровности, а также полное отсутствие разметки серьезно влияли на уровень безопасности движения по данной автодороге. Теперь, после проведения ремонтных работ, участок этой дороги полностью соответствует всем современным нормативным требованиям", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, увеличена доля дорог городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.