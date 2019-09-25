В Ингушетии до конца года откроются две спортплощадки и ФОК

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и две воркаут-площадки для уличных тренировок откроют в Ингушетии до конца 2019 года, рассказал ТАСС и.о. министра спорта региона Магомед Мургустов.

"До конца года в Насыр-Кортском и Гамурзиевском административных округах Назрани появятся спортплощадки для занятий воркаутом. Также в октябре 2019 года будет открыт в Назрани ФОК с бассейном, рассчитанный на 66 человек. Все эти объекты строятся в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - сказал Мургустов.

По его словам, в ФОК будут проводиться учебные тренировки по плаванию, также будут проводиться соревнования регионального уровня. "На спортплощадках будет антитравматическое напольное покрытие, будут установлены турники, брусья, шведские стенки и перекладины, а также мы установим силовые тренажеры на все группы мышц", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.