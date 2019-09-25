Оборонный завод присоединился к проекту повышения производительности труда на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ставропольский оборонный завод "Нептун" присоединился к программе повышения производительности труда, реализующейся в РФ в рамках соответствующего национального проекта. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого министерства энергетики, промышленности и связи.

"Нептун" присоединился к программе повышения производительности труда. Завод стал 11-м ставропольским предприятием, реализующим национальный проект <…> В отличие от формальных оптимизаций, когда предприятие снижает расходы за счет сокращения штата, при реализации нацпроекта сотрудники завода сохранят свои рабочие места", - говорится в сообщении.

Планируется, что предприятие в результате реализации программы сможет минимизировать производственные потери и увеличит объем выпускаемой продукции. "Добиться таких результатов позволят два основных фактора: сбалансированность производственных операций на заводе, а также полная оптимизация рабочего процесса", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Дмитрия Макаркина.

"Нептун" входит в интегрированную структуру концерна "НПО "Аврора" и является крупным поставщиком систем управления техническими средствами судов. Потребителями продукции являются судостроительные верфи России и машиностроительные заводы, изготавливающие оборудование для флота. Одним из направлений работы завода является выпуск товаров повышенного спроса для населения. Продукция поставляется практически во все регионы РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Внедрение технологий повышения эффективности производства в стране проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. В течение пяти лет в программу на Ставрополье планируется вовлечь более 130 предприятий.