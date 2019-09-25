Разработанную в Самаре систему мониторинга движения внедрят в регионе по нацпроекту

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Систему мониторинга движения транзитного транспорта, разработанную в Самарской области, установят в большинстве населенных пунктов региона по национальному проекту "Цифровая экономика". Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Планируется увеличить количество комплексов фотовидеофиксации и разместить их у большинства населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Специальный программно-аппаратный комплекс, разработанный в Самарской области, позволяет в режиме реального времени оценивать масштаб транспортного потока и собирать данные, которые в дальнейшем используются при планировании развития территории и инфраструктуры, контроле состояния и модернизации дорожной сети, а также делать долгосрочные прогнозы об изменении ситуации на дорогах.

Как отметили в региональном правительстве, система уже позволила собрать данные для обоснования строительства моста через Волгу в районе села Климовка, который станет частью международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. В настоящее время комплексы установлены на въездах в Самарскую область. В день одним комплексом в среднем фиксируется более 300 тыс. проездов - около 12 млн проездов автомобилей по всему региону.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить свыше 1,634 трлн рублей.