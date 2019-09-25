Международное исследование качества образования проведут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край станет участником международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) осенью 2019 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства образования.

"Наш край в текущем году наряду с другими 13 регионами страны вошел в выборку по проведению данного исследования. Основная идея проекта состоит в применении измерительных материалов и шкал PISA для оценки отдельных школ или групп школ. Исследования будут проведены в октябре-ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

Исследование позволит выявить существующие в системе образования проблемы и выработать пути их решения. В министерстве отметили, что в регионе за последние четыре года увеличилась доля выпускников, набравших более 80 баллов по химии, истории, географии, обществознанию, литературе. В 2019 году в крае выросло число 100-бальных работ по химии, истории, информатике и ИКТ. Впервые школьники края могли сдавать китайский язык - его выбрали два человека, средний результат составил 84 балла.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой ОЭСР. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру, проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также грамотность чтения. Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что до 2024 года международная оценка пройдет во всех регионах страны.