Первые врачи из Северной Осетии отправились на стажировку в в лучшие клиники России

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 сентября. /ТАСС/. Первые молодые врачи из Северной Осетии в сентябре направлены на стажировку в лучшие клиники России, сообщил ТАСС руководитель Агентства развития республики Александр Плиев.

Власти Северной Осетии в этом году предложили отправлять молодых специалистов на обучение в крупные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и российских регионов. Все эти врачи являются практикующими хирургами и травматологами республиканских лечебных учреждений, обучение, проживание и участие в конференциях и других профессиональных мероприятиях для них бесплатно.

"В сентябре начались выезды в лучшие клиники России для прохождения дополнительной практики. Мы отобрали восемь врачей - семь ребят и одна девушка по различным направлениям", - сказал Гукаев.

Он уточнил, что работа с талантливыми врачами станет одним из направлений для модернизации системы здравоохранения в регионе в целом. Стажировки вводятся руководством республики в рамках системы по оценке лучших врачей и их сопровождению, которая реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Перед стажировкой специалисты подписывают социальный контракт, по которому согласны отработать в регионе три года.

"Во многих регионах есть проблема, когда лучшие уезжают в поисках лучшей жизни, - и мы эту ситуацию хотим переломить, чтобы лучшие оставались у нас. По каждому из медиков, которые отправились на стажировку, мы составляем индивидуальный план развития. В будущем, помимо лучших клиник России, мы также будем их направлять и в лучшие зарубежные клиники, чтобы они получали опыт, в том числе опыт работы на новом оборудовании, которое потом мы будем под них закупать", - отметил Гугкаев.