Сельскохозяйственный научно-образовательный центр создадут в Орле на базе двух вузов

ОРЕЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственный научно-образовательный центр (НОЦ) будет создан в Орле на базе научного центра зернобобовых и крупяных культур (ЗБК) и Орловского аграрного университета им. Н. В. Парахина. Это позволит вузам решить проблему с финансированием, сообщил глава региона Андрей Клычков.

"Орловская область вошла в число 15 территорий, где будут размещены аграрные НОЦ. Создание НОЦ по нацпроекту "Наука" позволит привлечь деньги. Это важно учитывая тот факт, что аграрный университет хотели сделать филиалом, а центр ЗБК недополучает около 20 млн рублей", - сказал он.

Клычков отметил, что научный центр ранее получал субсидию, но, после того как его сделали бюджетным, лишился этой доплаты. Он был создан более 57 лет назад и за это время стал одним из центральных в системе Российской академии сельскохозяйственных наук. Отвечает за координацию исследований в сферах селекции, технологии возделывания культур. Именно поэтому так важно сохранить его работу.

Аграрный госуниверситет им. Н. В. Парахина существует с 1975 года, имеет пять факультетов, институт и многопрофильный колледж. На протяжении долгих лет специализируется на агроинженерии, экологии, ветеринарии, его профессора и студенты занимаются выведением новых сортов семян и селекцией животных. Однако год назад появилась информация о возможном переводе в филиал более крупного университета. Губернатор Орловской области отметил, что вуз имеет все возможности для реализации задач нацпроекта - кадры, лаборатории, оборудование.

Нацпроект "Наука" рассчитан до 2024 года. Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Национальный проект "Наука" состоит из трех федеральных проектов - "Развитие научной и научно-производственной кооперации", "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" и "Развитие кадрового потенциала в сфере исследования и разработок".