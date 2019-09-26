Лучшие участники Кружкового движения НТИ получат преимущество при поступлении в вуз

ТАСС, 26 сентября. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запускает первый конкурс компетенций школьников "Талант 20.35", лидеры рейтинга получат бонусы при поступлении в вуз. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе движения.

"Участниками конкурса автоматически становятся все пользователи платформы "Талант". Система собирает данные об их участии в Олимпиаде Кружкового движения НТИ, проектных школах и хакатонах "Практики будущего", фестивалях и конкурсах Rukami и других. Цифровой сервис оценивает и суммирует достижения школьников по компетенциям... Лидеры рейтинга по сумме баллов за учебный год станут победителями и призерами конкурса "Талант 20.35" и получат дипломы, которые смогут представить в приемную комиссию вуза и получить дополнительные баллы в рамках учета индивидуальных достижений абитуриентов", - отметили в пресс-службе.

Баллы будут начисляться в зависимости от уровня достижений и роли участника в проектной работе. В основу конкурса заложены компетенции в области проектной деятельности и решения командных инженерных задач, и проекты Кружкового движения НТИ направлены в первую очередь на их развитие у школьников. Среди компетенций, по которым будут суммироваться достижения, - проектная деятельность, командная работа, программная робототехника и программирование на языке Python.

"Среди партнеров платформы "Талант" Кружкового движения НТИ - федеральные и национальные исследовательские и ведущие государственные университеты в разных регионах страны от Калининграда до Владивостока. В правилах приема на 2020/2021 учебный год этих вузов появится информация об учете результатов конкурса "Талант 20.35" при приеме абитуриентов. Сам конкурс будет проводиться на цифровой платформе ежегодно", - отметили в пресс-службе.

"Талант" и НТИ

Платформа "Талант", разработанная российской IT-компанией "Инфосистемы джет" в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив в рамках реализации дорожной карты "Кружковое движение" НТИ, представляет собой интеллектуальный сервис подбора индивидуальных программ развития для талантливой молодежи. Система формирует "цифровой след" школьников и студентов: собирает информацию о мероприятиях, в которых они участвуют, выполненных заданиях и достижениях. С помощью технологий машинного обучения с учетом выявленных и проанализированных у каждого пользователя знаний, навыков и интересов "Талант" рекомендует те или иные образовательные программы. Эти курсы содержатся на платформах Университета "20.35", Leader-ID и непосредственно на "Таланте".

НТИ - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в РФ должно быть создано 14 центров компетенций НТИ. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии.