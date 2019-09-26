Государственный институт создали в Кузбассе для проектирования объектов по нацпроектам

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Государственный проектный институт "Кузбасспроект" создан в Кемеровской области для оперативной и качественной разработки проектных решений для детских садов, школ, парков и других объектов, строящихся в регионе по национальным проектам. В настоящее время в работе института уже около 20 госзаданий, сообщил ТАСС в четверг директор института Максим Дубенский.

"По инициативе губернатора было принято решение о создании областного проектного института, который работает в рамках госзадания, наш учредитель - департамент строительства Кемеровской области. Это позволяет исключить процедуру конкурсов и торгов, не теряя времени, и напрямую проектному институту приступить к исполнению госзаказа. На сегодня у нас в работе уже более 20 объектов. Это школы, детские сады, больницы, парки, все, что реализуется в рамках бюджета и национальных проектов", - сказал Дубенский.

По его словам, создание государственного проектного института связано с необходимостью качественной проработки проектных решений для новых объектов, которые планируется построить в регионе в рамках нацпроектов. Раньше проектировщиков выбирали в ходе торгов. Победившие небольшие частные компании затягивали сроки исполнения заданий, также были проблемы с прохождением проектами государственной экспертизы, без заключения которой невозможно приступить к строительству.

"Ранее сталкивались с проблемой, когда конкурс выигрывала частная компания со штатом два-три человека. Они привлекают фрилансеров, которые могут работать удаленно, на нелицензионном программном обеспечении. В результате нередко встречалось затягивание сроков, получение отрицательных заключений по экспертизе [проектов] <...> Это связано с низкой компетенцией тех организаций, которые участвуют в торгах", - пояснил он.

В штате кузбасского проектного института около ста специалистов, которые работают в Кемерове и в филиале в Новокузнецке. К 2021 году "Кузбасспроект" должен подготовить около 90 проектных решений для социальных учреждений и объектов благоустройства по национальным проектам.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.