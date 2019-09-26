Минприроды: меры нацпроекта "Экология" превышают обязательства по Парижскому соглашению

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия вне зависимости от обязательств в рамках Парижского соглашения по климату предпринимает значительные меры по улучшению экологии в рамках соответствующего национального проекта, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Я думаю, что наши шаги, которые мы в национальном проекте "Экология" загрузили, гораздо сильнее и крепче, чем обязательства по Парижскому соглашению. Мы выполним то, что должны сделать в рамках национального проекта и это будет огромный вклад", - сказал Кобылкин, отвечая на вопрос об обязательствах России в рамках Парижского соглашения по климату.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Россией этого соглашения 23 сентября.

"Независимо от Парижского соглашения нами начата огромная работа по выполнению указа президента России, упакованная в рамках национального проекта "Экология". Одним из федеральных проектов является "Чистый воздух". Есть определенные целевые показатели, которые мы должны достичь, и я уверен, что мы выполним эту задачу", - добавил Кобылкин.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. По его словам, договор перераспределяет богатства Соединенных Штатов в пользу других стран.