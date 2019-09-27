Пособие на первого ребенка с 2020 г. будут получать 17 тыс. жителей Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Количество получателей пособия на первого ребенка, которое с января 2020 года увеличится с 50 рублей до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, вырастет в Новосибирской области вдвое - с 8,5 тыс. до 17 тыс. человек. Об этом в пресс-центре ТАСС в четверг сообщил министр труда и социального развития области Ярослав Фролов.

"Мы сейчас провели все необходимые мероприятия и расчеты. Считаем, что эта цифра увеличится минимум в два раза", - сказал министр, отметив, что сейчас выплату на первого ребенка в Новосибирской области получают 8,5 тыс. человек.

Фролов сообщил, что сейчас министерство предоставляет 26 различных видов выплат и пособий семьям, воспитывающим детей. Совокупный объем расходов на меры поддержки по региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" составляет 25,8 млрд рублей. Это средства федерального и областного бюджета.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа подписал закон, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин прогнозировал рост получателей в 1,5 раза.

Повысить на принципе адресности пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе предложил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. До этого Путин по итогам прямой линии дал поручение кабмину до 1 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, которые позволят увеличить с 1 января 2020 года пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр труда и социальной защиты Максим Топилин.