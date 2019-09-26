В Пензенской области 96% людей предпенсионного возраста после переобучения нашли работу

ПЕНЗА, 26 сентября. /ТАСС/. Большинство людей предпенсионного возраста, которые в 2019 году прошли переобучение по нацпроекту "Демография" в Пензенской области, нашли работу по своей новой профессии. Трудоустроено 96% переобучившихся, сообщил в четверг глава Минтруда Пензенской области Алексей Качан на заседании правительства региона.

"На сегодня на профессиональное переобучение направлены 1208 граждан, из них 735 человек его уже завершили. 96% трудоустроены по специальности", - сказал Качан.

По его словам, в 2019 году новую профессию освоят более 1200 людей предпенсионного возраста. Это вдвое больше, чем контрольный показатель, установленный для региона, - 499 человек.

Переобучение людей предпенсионного возраста организует Центр занятости населения. На эти цели в Пензенской области выделено более 34 млн рублей. Занятия проходят на базе вузов, техникумов и колледжей. Люди старшего поколения, у которых нет работы, во время обучения получают стипендию, равную МРОТ.

Самые популярные профессии среди людей предпенсионного возраста - это специалист по социальной работе, оператор ЭВМ, делопроизводитель. "Вместе с тем есть и специфические компетенции - специалист по экологической безопасности, матрос-спасатель, специалист по гражданской обороне", - добавил Качан.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.