Дорожный фонд Ивановской области на 2019 год впервые превысил 6 млрд рублей

ИВАНОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Дорожный фонд Ивановской области впервые превысил 6 млрд рублей, что в два раза превосходит показатели прошлого года. Об этом журналистам в четверг сообщила спикер регионального парламента Марина Дмитриева по итогам пленарного заседания, на котором были внесены изменения в бюджет области текущего года.

"Дорожный фонд Ивановской области впервые превысил 6 млрд рублей. Дополнительные поступления составили почти 1,12 млрд рублей, из которых 264 млн - это сборы акцизов на нефтепродукты и транспортного налога, а 853 млн рублей - поступления из федерального бюджета", - сказала Дмитриева.

Она также отметила, что значительная часть средств - 1,6 млрд рублей - направлена на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". "На сегодня в Ивановской области 97% дорожных объектов обеспечены контрактами. В рамках ремонта улично-дорожной сети областного центра готовность составляет 95%. Основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия в целом в регионе выполнены на 93%. На аварийно-опасных участках региональных дорог запланировано строительство 268 км линий искусственного освещения", - уточнила Дмитриева.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд.