Современное хирургическое оборудование получили врачи Магадана в рамках нацпроекта

ТАСС, 27 сентября. Власти Магаданской области в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" приобрели для онкологического диспансера региона новое современное оборудование на общую сумму в 5 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы правительства Колымы Юлия Куренная.

"Врачи получили аргоноплазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор", - сказала она.

Все средства были выделены из федерального бюджета для реализации национального проекта.

В правительстве отмечают, что благодаря новым технологиям врачи смогут существенно снизить риск кровотечений при операциях на печени, почках, селезенке, эндокринных железах, головном мозге и других органах. После аргоновой коагуляции быстрее идет процесс восстановления тканей.

За год через поликлиническое отделение Магаданского областного онкологического диспансера проходит более 5,5 тыс. колымчан. В условиях стационара ежегодно получают лечение около 2 тыс. пациентов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей. Проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" входит в нацпроект.