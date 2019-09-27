В Хабаровском крае до конца октября определят 19 регоператоров по обращению с отходами

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Запущены конкурсы по выбору 19 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компании должны быть выбраны до конца октября", - сказала Миронова.

Хабаровский край перейдет на новую систему обращения с отходами с января 2020 года. Власти региона решили воспользоваться правом отсрочки из-за возникших противоречий в работе регоператора, договор с ним был расторгнут в 2018 году. По данным Российского экологического оператора (РЭО), регион входит в список 11 отстающих по переходу на новую систему обращения с ТКО субъектов РФ, в котором также Архангельская, Владимирская, Курганская, Рязанская и Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский и Забайкальский края, Москва и Санкт-Петербург.

Территориальную схему в новой редакции в Хабаровском крае утвердили в августе. По ней в регионе определено 19 зон, откуда операторские компании будут вывозить мусор для того, чтобы доставить его на объекты обращения с отходами. Зоны сформированы по принципу наиболее эффективной логистики. Миронова сообщила, что основной сложностью перехода на новую систему является низкая обеспеченность региона соответствующими объектами. "Сейчас на территории Хабаровского края действует только два полигона и четыре объекта по обезвреживанию. А всего в крае необходимо построить 77 полигонов", - сказала замминистра. В крае расположено больше сотни несанкционированных свалок.

По нацпроекту "Экология" к 2024 году в регионе 60% ТКО должно направляться на обработку, а 36% - на утилизацию. По данным за 2018 год, на утилизацию в регионе было направлено 4% отходов от общего их объема. Миронова сообщила, что в крае для достижения плановых показателей намерены построить три объекта по обращению с мусором в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и в Советско-Гаванском районе. Их строительство обойдется в более чем 800 млн рублей.

Реформа обращения с отходами началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".