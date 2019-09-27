Псковские власти направят почти 140 млн рублей на ликвидацию свалки в черте города

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Экология" направят 138 млн рублей на ликвидацию свалки, расположенной в пределах городской черты Пскова в непосредственной близости от жилых кварталов. Благодаря этим средствам полигон твердых бытовых отходов (ТБО) планируется ликвидировать к 2024 году, сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

По данным властей, полигон ТБО в Пскове является одним из старейших в Псковской области, он был закрыт 1 января 2018 года после 70 лет эксплуатации. Ликвидация этой свалки ведется в регионе в рамках областного проекта по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

"Из горячих экологических точек, которые есть на территории Псковской области, городская свалка в Пскове - это объект номер один, и значимость ее ликвидации для жителей города крайне велика. Свалка в настоящий момент не эксплуатируется, поэтому стоит вопрос о ее ликвидации. И основной целью национального проекта является ликвидация именно свалок, которые существуют на территории населенных пунктов. Наш объект сюда подходит, и в федеральном бюджете на данное мероприятие с 2021 года предусмотрено более 138 млн рублей", - сказал Мусатов.

Он отметил, в ближайшие три года псковские власти планируют подготовить проектно-сметную документацию на ликвидацию свалки. Затем документ должен пройти все экспертизы, включая государственную экологическую экспертизу. "Активный этап по ликвидации свалки начнется в 2021 году. А к 2024 году ликвидация будет полностью завершена. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией городской свалки, составит 250 тыс. человек к 2022 году", - отметил чиновник.

Решение проблемы с утилизацией мусора

В настоящее время в связи с тем, что полигон ТБО в Пскове закрыт, мусор вывозится на межмуниципальные полигоны, расположенные в районах Псковской области. Власти планируют построить на территории региона два экотехнопарка, которые будут заниматься сортировкой и переработкой твердых коммунальных отходов. По предварительным оценкам, на эти цели региону необходимо порядка миллиарда рублей. На данный момент определены три земельных участка, на которых предполагается построить экотехнопарки: два участка расположены на севере области и один в южной ее части. Планируется, что два экотехнопарка начнут работу в 2022 году.

Сейчас в регионе работает один региональный оператор по обращению с отходами - компания "Экопром", которая является дочерним предприятием петербургского холдинга "Мехуборка". По прогнозам властей, в 2019 году ряд муниципалитетов Псковской области перейдут на раздельный сбор мусора, в районах будут установлены контейнеры для отходов определенных типов. На данный момент в регионе перерабатывается порядка 12% от всего объема ТКО.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).