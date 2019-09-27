В Тверской области в 2020 году создадут министерство цифровых технологий и информатизации

ТВЕРЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Новое министерство, которое займется вопросами цифрового развития и внедрения информационных технологий, создадут в Тверской области. Соответствующую отдельную государственную программу планируется принять в 2020 году, сообщил в пятницу на пленарной сессии форума Digital Days в Твери губернатор региона Игорь Руденя.

"Мы в рамках развития предложений приняли решение о создании самостоятельного органа государственной власти по цифровому развитию и информационным технологиям в Твери и Тверской области. Мы полагаем, что это будет министерство цифровых технологий и информатизации. Планируем разработать и принять уже в текущем году на 2020 год отдельную государственную программу в сфере цифрового развития и внедрения информационных технологий на территории Тверского региона", - сказал Руденя.

Как отметил в ходе пленарной сессии глава региона, работа нового министерства позволит сформировать единую систему эффективной реализации в Тверской области нацпроекта "Цифровая экономика", рассчитанного до 2024 года. Кроме того, по словам губернатора, Тверь является одним из исторических центров развития информационных технологий в России, поэтому у региона в настоящее время есть потенциал для лидерства по развитию цифровой экономики в стране.

Всероссийский IT-форум Digital Days проходит в Твери 27-28 сентября, его организаторами выступили правительство Тверской области и компания Accenture - один из лидеров рынка профессиональных услуг и цифровых технологий. Главная тема форума - IT- технологии и инновационные решения для предприятий, ее обсудят на пленарном заседании. Во второй день состоится фестиваль информационных технологий для IT-специалистов.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9 млрд рублей.