{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: широкое применение big data в России сдерживает нехватка кадров и мощностей

По данным консультанта по системам хранения и анализа больших данных Dell Technologies Михаила Владимирова, объем больших данных в мире в 2019 году достигает 30 экзобайт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Развитие российского рынка больших данных (big data) в России ограничивается нехваткой кадров в этой сфере и мощностей для их обработки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал консультант по системам хранения и анализа больших данных Dell Technologies Михаил Владимиров в кулуарах Пятого федерального IТ-форума нефтегазовой отрасли в Петербурге.

На эту тему
Как соцсети создают свою криптовалюту и зачем

"Дело в том, что, с моей точки зрения, как технического специалиста, именно анализ больших данных - это, в первую очередь, математика и математические модели. Тут важно правильно подобрать верную математическую модель под анализ тех или иных данных. Тут больше ограничивающий ресурс - это сами люди, специалисты, которые в состоянии это сделать. Сдерживающий фактор - это и нехватка специалистов, иногда зачастую нехватка мощностей", - сказал он.

По данным собеседника агентства, объем больших данных в мире в 2019 году достигает 30 экзобайт (1 экзобайт равен миллиону терабайт). "Расти этот показатель будет экспоненциально, в разы", - считает он.

Dell Technologies - крупнейшая в мире частная IT-компания с годовым оборотом $74 млрд.

Большие данные - одна из девяти цифровых "сквозных" технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. Развитие таких технологий предусмотрено национальной программой "Цифровая экономика". Помимо больших данных, к "сквозным" относятся технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.

Пятый федеральный IТ-форум нефтегазовой отрасли прошел в Петербурге 26-27 сентября. В ходе него специалисты нефтегазовых компаний и эксперты обсудили вопросы цифровой трансформации этой отрасли.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Одноразовые контейнеры снизят стоимость экспорта, сделав доступнее сельхозпродукцию Алтая
Первый поезд, сформированный в Алтайском крае из "флекси-танков", ушел в порт Находка
Читать полностью