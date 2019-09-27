Эксперт: широкое применение big data в России сдерживает нехватка кадров и мощностей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Развитие российского рынка больших данных (big data) в России ограничивается нехваткой кадров в этой сфере и мощностей для их обработки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал консультант по системам хранения и анализа больших данных Dell Technologies Михаил Владимиров в кулуарах Пятого федерального IТ-форума нефтегазовой отрасли в Петербурге.

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"Дело в том, что, с моей точки зрения, как технического специалиста, именно анализ больших данных - это, в первую очередь, математика и математические модели. Тут важно правильно подобрать верную математическую модель под анализ тех или иных данных. Тут больше ограничивающий ресурс - это сами люди, специалисты, которые в состоянии это сделать. Сдерживающий фактор - это и нехватка специалистов, иногда зачастую нехватка мощностей", - сказал он.

По данным собеседника агентства, объем больших данных в мире в 2019 году достигает 30 экзобайт (1 экзобайт равен миллиону терабайт). "Расти этот показатель будет экспоненциально, в разы", - считает он.

Dell Technologies - крупнейшая в мире частная IT-компания с годовым оборотом $74 млрд.

Большие данные - одна из девяти цифровых "сквозных" технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. Развитие таких технологий предусмотрено национальной программой "Цифровая экономика". Помимо больших данных, к "сквозным" относятся технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.

Пятый федеральный IТ-форум нефтегазовой отрасли прошел в Петербурге 26-27 сентября. В ходе него специалисты нефтегазовых компаний и эксперты обсудили вопросы цифровой трансформации этой отрасли.