Власти Северной Осетии до конца года рекультивируют два опасных хвостохранилища

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Рекультивация до конца года двух опасных хвостохранилищ (комплексов, предназначенных для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют "хвостами") в Северной Осетии позволит избавиться от более 6 млн т отходов переработки полиметаллической руды, сообщил ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии республики Александр Карданов.

"Благодаря реализации нацпроекта "Экология" мы рекультивируем два опасных хвостохранилища - Унальское и Фиагдонское, где сконцентрировано в общей сложности более 6 млн т отходов полиметаллических руд. Работы ведутся полным ходом, задействовано огромное количество техники, и мы завершим их к 16 декабря", - сказал он.

Замминистра пояснил, что перевезти куда-либо такое огромное количество отходов, накопленных за десятилетия в районах Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик, не представляется возможным. Проектом предусмотрены обеспечение надежной инженерной защиты опасных объектов от паводкового воздействия и рекультивация территории. На рекультивацию по нацпроекту "Экология" направлено более 458 млн рублей федеральных средств.

"Техникой укладывается, как слоеный пирог, двухметровый слой земли, это позволит обеспечить отвод поверхностного стока, чтобы вода не отравляла грунтовые воды. Затем производится посев трав и кустарников. Тем самым мы практически сведем к нулю негативное воздействие на окружающую среду опасных объектов ", - добавил собеседник агентства.

Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Экологами и учеными вносились различные варианты обеспечения экологической безопасности в районе хвостохранилищ - от переработки хвостов на обогатительной фабрике с использованием новейших технологий до полной консервации на месте и их закрытия.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят федеральные проекты: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).