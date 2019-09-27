В Казани начался крупнейший конкурс IT-специалистов

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев, который открылся в Казани в пятницу, имеет все шансы на то, чтобы стать самым массовым хакатоном в Европе, собрав более трех тысяч участников. О том, как начался трехдневный IT-марафон, с какими проектами приехали участники и чего они ждут от соревнований - в материале ТАСС.
Массовый хакатон
Концертный зал выставочного центра "Казань Экспо", вмещающий в себя три тысячи человек, заполнился участниками к церемонии открытия. Ведущий "разогревал" публику, состоящую преимущественно из молодых разработчиков. "Кто сюда приехал побеждать?", - спросил он у участников. Аудитория ответила оглушительным "Мы!".
После короткого танцевального перфоманса и обратного отсчета конкурс официально был открыт. На сцену поднялись первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Сергей Кириенко поздравил всех участников и назвал их победителями, потому что они прошли региональные полуфиналы. По его словам, главная победа каждого из них - это преодоление ограничений. "Самый главный прорыв - это ваш личный прорыв. Если вы не против, я двух человек из участников хотел бы позвать на сцену, которые для меня являются символом того, что ничего невозможного нет", - сказал он и пригласил на сцену самого старшего и самого младшего участников конкурса.
"Евгению Владимировичу [Полищуку] 76 лет, он профессиональный биолог и уже в довольно зрелом возрасте начал заниматься программированием. То, что он сумел со своей командой пройти через все отборочные этапы, победить и приехать сюда, на финал, говорит о том, что ничто не является ограничителем. <...> Самому молодому участнику 13 лет - это Рисаев Амир. Говорят случайностей не бывает - Амиру Рисаеву 13 лет прямо сегодня, у него сегодня день рождения, давайте его поздравим!" - отметил Кириенко.
Юность и опыт в одном конкурсе
Евгений Полищук из Санкт-Петербурга вместе со своей командой из четырех человек на конкурсе будет работать над программой, которая позволит найти работу тем, кто потерял ее из-за цифровизации экономики. Настрой у него боевой, разработчик готов к большой и серьезной работе. "Пока ожидания, что придется много трудиться, вся надежда на нашего капитана, что он подготовит речь и хорошо выступит", - говорит он.
Работу программы он показал на примере таксиста, который из-за появления беспилотных автомобилей может потерять свое дело. В таком случае он сможет открыть приложение, которое предложит ему в игровой форме пройти профессиональную переориентацию - понять, к чему он более склонен.
"Таксист уже привык работать с людьми, и работы ему будет море, но не за рулем, а какой-то другой. Наша задача - ему быстренько такую работу подобрать, в игровой форме его подготовить", - объясняет самый старший участник конкурса.
Самый юный IT-разработчик соревнований Амир Рисаев из Набережных Челнов (Татарстан) вместе со своими одноклассниками решил помочь школьной системе. Его проект "Геймефикация в образовании", которым он занимается с прошлого года, призван сделать процесс обучения более интересным и увлекательным.
"Мы решили заняться этим, потому что школьникам скучно учиться из-за того, что в некоторых ситуациях учителя не могут объяснять предмет. Дети не хотят учиться, прогуливают школу, не делают домашнее задание. Мы хотим сделать образовательную игру, которая будет учить в виде игры. <...> Нам самим было скучно учиться, мы хотели что-то добавить", - поделился он.
География и история - эти предметы Амир хотел бы сделать более увлекательными. В конкурсе он надеется получить новые знания в программировании. Как признался его партнер по команде Дима Полосин, у ребят уже есть план, как реализовать идею, но для этого им нужно финансирование.
Приложения, полезные людям
Польза обществу и личная необходимость становится серьезным стимулом для работы программистов. Алексей Приходько, будучи глухим от рождения, решил создать программу, которая через видеокамеры могла бы распознавать сообщение и перевести его на русский письменный язык.
"В этом году я выпустился из аспирантуры НГТУ (Новосибирский государственный технический университет), тема жестового интерфейса идет у меня в диссертации, то есть восприятие жестов с помощью камер и перевод на русский письменный язык. До окончания аспирантуры я успел защитить этот проект, его признали. Сейчас следующий этап - написание диссертации по этому проекту, сейчас я к этому иду", - сказал он ТАСС.
В конкурсе Алексей участвует в составе команды из трех человек, вместе с ним еще один программист и маркетолог. Согласно заданию, им необходимо сделать так, чтобы компьютер мог через видеокамеру распознать характер человека и изучить его. По его словам, задание совпадает с тем, над чем он долгое время работает.
"Мне хочется победить, попасть в число финалистов, и обязательно, чтобы проект нашей команды нашел продолжение, реализацию в жизни", - рассказал он о своих планах.
Реальные проекты и предложения о работе
Все победители конкурса получат приз в 500 тысяч рублей. Также многие компании-партнеры предлагают свои призы и награды участникам. Кроме того, Фонд содействия инновациям предоставляет гранты для лучших проектов. Алексей Комиссаров сказал ТАСС, что надеется на получение участниками предложений от будущих работодателей прямо на площадке конкурса.
"Мы очень рады, что финал состоялся именно в Казани, очень благодарны руководству республики. Потому что, действительно, была помощь большая оказана. Главное, что с душой отнеслись к организации всего мероприятия", - сказал он.
Организаторы также планируют собрать пожелания от участников после завершения мероприятия для того, чтобы понять, что можно было бы улучшить. По словам Комиссарова, уже сегодня поступали предложения о том, как можно было бы изменить подходы в формировании команд, как сделать, чтобы решения, найденные во время конкурса, эффективнее применялись в жизни.
"Самое главное, что мы ожидаем, - что те задачи, которые здесь будут решены, и те решения, которые будут приняты, они будут реально использоваться заказчиками - компаниями, министерствами, которые их формулировали, и в конечном итоге принесут пользу тысячам, сотням тысяч, миллионам людей", - добавил он.
О конкурсе
Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".
Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.