В Казани начался крупнейший конкурс IT-специалистов

О том, как начался трехдневный IT-марафон, с какими проектами приехали участники и чего они ждут от соревнований - в материале ТАСС

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев, который открылся в Казани в пятницу, имеет все шансы на то, чтобы стать самым массовым хакатоном в Европе, собрав более трех тысяч участников. О том, как начался трехдневный IT-марафон, с какими проектами приехали участники и чего они ждут от соревнований - в материале ТАСС. Массовый хакатон Концертный зал выставочного центра "Казань Экспо", вмещающий в себя три тысячи человек, заполнился участниками к церемонии открытия. Ведущий "разогревал" публику, состоящую преимущественно из молодых разработчиков. "Кто сюда приехал побеждать?", - спросил он у участников. Аудитория ответила оглушительным "Мы!". После короткого танцевального перфоманса и обратного отсчета конкурс официально был открыт. На сцену поднялись первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Сергей Кириенко поздравил всех участников и назвал их победителями, потому что они прошли региональные полуфиналы. По его словам, главная победа каждого из них - это преодоление ограничений. "Самый главный прорыв - это ваш личный прорыв. Если вы не против, я двух человек из участников хотел бы позвать на сцену, которые для меня являются символом того, что ничего невозможного нет", - сказал он и пригласил на сцену самого старшего и самого младшего участников конкурса. "Евгению Владимировичу [Полищуку] 76 лет, он профессиональный биолог и уже в довольно зрелом возрасте начал заниматься программированием. То, что он сумел со своей командой пройти через все отборочные этапы, победить и приехать сюда, на финал, говорит о том, что ничто не является ограничителем. <...> Самому молодому участнику 13 лет - это Рисаев Амир. Говорят случайностей не бывает - Амиру Рисаеву 13 лет прямо сегодня, у него сегодня день рождения, давайте его поздравим!" - отметил Кириенко. Юность и опыт в одном конкурсе Евгений Полищук из Санкт-Петербурга вместе со своей командой из четырех человек на конкурсе будет работать над программой, которая позволит найти работу тем, кто потерял ее из-за цифровизации экономики. Настрой у него боевой, разработчик готов к большой и серьезной работе. "Пока ожидания, что придется много трудиться, вся надежда на нашего капитана, что он подготовит речь и хорошо выступит", - говорит он.

Описание Евгений Полищук © Рустам Кильсинбаев/ТАСС

Работу программы он показал на примере таксиста, который из-за появления беспилотных автомобилей может потерять свое дело. В таком случае он сможет открыть приложение, которое предложит ему в игровой форме пройти профессиональную переориентацию - понять, к чему он более склонен. "Таксист уже привык работать с людьми, и работы ему будет море, но не за рулем, а какой-то другой. Наша задача - ему быстренько такую работу подобрать, в игровой форме его подготовить", - объясняет самый старший участник конкурса. Самый юный IT-разработчик соревнований Амир Рисаев из Набережных Челнов (Татарстан) вместе со своими одноклассниками решил помочь школьной системе. Его проект "Геймефикация в образовании", которым он занимается с прошлого года, призван сделать процесс обучения более интересным и увлекательным. "Мы решили заняться этим, потому что школьникам скучно учиться из-за того, что в некоторых ситуациях учителя не могут объяснять предмет. Дети не хотят учиться, прогуливают школу, не делают домашнее задание. Мы хотим сделать образовательную игру, которая будет учить в виде игры. <...> Нам самим было скучно учиться, мы хотели что-то добавить", - поделился он. География и история - эти предметы Амир хотел бы сделать более увлекательными. В конкурсе он надеется получить новые знания в программировании. Как признался его партнер по команде Дима Полосин, у ребят уже есть план, как реализовать идею, но для этого им нужно финансирование. Приложения, полезные людям Польза обществу и личная необходимость становится серьезным стимулом для работы программистов. Алексей Приходько, будучи глухим от рождения, решил создать программу, которая через видеокамеры могла бы распознавать сообщение и перевести его на русский письменный язык.

Описание Алексей Приходько © Рустам Кильсинбаев/ТАСС