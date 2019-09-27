Власти Коми увеличат расходы на нацпроекты до 7,8 млрд в 2020 году

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми предусмотрело увеличение расходов регионального бюджета на реализацию национальных проектов в 2020 году до 7,8 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу на заседании республиканского кабинета министров зампред правительства - министр финансов региона Галина Рубцова.

"В 2020 году объем средств на реализацию нацпроектов предусмотрен в объеме 7,8 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Государственные программы региона также направлены на достижение национальных целей. Так, в отрасли "Здравоохранение" расходы на нацпроект составляют 1,4 млрд рублей, а объем госпрограммы по развитию здравоохранения на 2020 год - 17 млрд. В сфере образования расходы на нацпроект составят более 900 млрд, а госпрограмма - свыше 23 млрд, и вся она направлена на повышение качества образования", - сообщила министр.

Так, 2,7 млрд рублей запланировано в проекте бюджета Коми на нацпроект "Демография", на "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 1,2 млрд, на "Жилье и городскую среду" - 700 млн рублей, на "Экологию" - 300 млн, на поддержку предпринимательства - 200 млн рублей, на "Культуру" - 100 млн рублей, на "Цифровую экономику" - 40 млн рублей, на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 300 млн рублей.

Проект бюджета спланирован на 2020 год по доходам в объеме 83,4 млрд рублей, расходы - 89,7 млрд, дефицит - 6,3 млрд, который планируется покрывать за счет коммерческих кредитов. При этом государственный долг региона составит в 2020 году 31,6 млрд рублей, или 41% от собственных доходов. Проект бюджета будет внесен на рассмотрение депутатов регионального парламента до 1 ноября, сообщила глава регионального Минфина.