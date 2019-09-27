Дорожный фонд Коми увеличат в 2020 году до 6,2 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми увеличит в 2020 году объем дорожного фонда региона на 2,7 млрд до 6,2 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу на заседании республиканского кабинета министров зампред правительства - министр финансов региона Галина Рубцова.

В 2018 году объем фонда составил 3,2 млрд, в 2019 он был запланирован на уровне 3,5 млрд рублей.

"Серьезный объем - 2,7 млрд рублей - предусмотрен в проекте регионального бюджета на увеличение дорожного фонда. Значительный объем - на ремонт местных дорог", - сказала глава Минфина Коми.

По ее словам, на содержание дорог запланировано 1,8 млрд рублей, на капитальный и текущий ремонты - 1,1 млрд, на строительство и реконструкцию - 1,7 млрд, на помощь муниципалитетам в решение дорожных вопросов - 1,3 млрд руб.

"Глава республики также дал поручение распределить 500 млн рублей поселениям на дороги. Мы решили сделать по принципу, который заложен в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - чем больше населения, тем больше средств. Исключили Сыктывкар, поскольку в столицу республики деньги приходят ежегодно, в следующем году из федерального бюджета еще 400 млн рублей планируем получить на ремонт дорог Сыктывкара", - пояснил журналистам министр строительства и дорожного хозяйства региона Андрей Крикуненко.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд.