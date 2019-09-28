Отремонтированный по нацпроекту 50-летний дом культуры открылся в деревне на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Отремонтированный в рамках национального проекта "Культура" дом культуры в деревне Увал Свердловской области открылся в субботу. Всего на ремонт культурного учреждения было затрачено 1,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в региональном департаменте информационной политики.

"Реализация национального проекта в части капитального ремонта сельских домов культуры позволяет нам достигать поставленной цели. ДК в деревне Увал является местом, в котором каждый может творчески реализоваться или приобщиться к культуре. За год здесь было проведено более ста мероприятий, каждое из которых было востребовано. Это и есть самое яркое подтверждение того, что работу по ремонту и укреплению материально-технической базы домов культуры нужно продолжать, и мы безусловно будем это делать", - приводит департамент слова заместителя регионального министра культуры Сергея Радченко, посетившего открытие дома культуры в деревне Увал.

Как пояснили ТАСС в департаменте, за 50 лет работы здание дома культуры ремонтировалось только один раз. Тогда произвели частичный ремонт системы отопления. В этом году провели капитальный ремонт зрительного зала, фойе, а также частичный ремонт крыши общей стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Увальский ДК является значимым для деревни учреждением культуры: благодаря его работе более 80 человек могут реализовать свои творческие способности в шести кружках, секциях и творческих коллективах, отметили в департаменте информационной политики. "Значительное внимание в работе Увальского дома культуры уделяется работе по патриотическому воспитанию, краеведческой деятельности. Общими усилиями работников дома культуры и местной школы организован музей, в котором хранятся материалы по истории деревень Увальского сельского совета. В результате поисковой работы были установлены судьбы 17 погибших земляков - участников Великой Отечественной войны, всего в списке 147 фамилий", - добавили в департаменте.

Дом культуры в деревне Увал был открыт в 1969 году. Это одноэтажное каменное здание, в котором размещен просторный зрительный зал, сцена, большое фойе, комнаты для кружковой работы, библиотека.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.