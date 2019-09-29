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Кудрин: нацпроекты решат локальные проблемы, но не все достигнут целевых показателей

На реализацию национальных проектов выделят около 7 трлн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Национальные проекты решают локальные проблемы, при этом они не всегда могут достичь установленных целевых показателей. Об этом заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Они [нацпроекты] решат локальные проблемы, но не всегда дотянутся до тех показателей целевых, которые были установлены", - сказал он.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. На реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах будет выделено около 7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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