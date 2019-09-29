Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступил в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 29 сентября. /ТАСС/. Концерт Российского национального молодежного симфонического оркестра, в состав которого входят представители разных регионов, состоялся в воскресенье в Ульяновске. Как рассказал журналистам артистический директор оркестра Илья Репенак, такие выступления позволяют обменяться опытом и поднять престиж профессии.

"Это замечательная история, когда люди из разных городов приезжают для творческого знакомства, для обмена опытом. Таким образом мы поднимаем и престиж профессии, обмениваемся опытом по нашему сотрудничеству с разными дирижерами", - сказал он.

Для лауреата международных конкурсов, солиста Московской филармонии Филиппа Копачевского концерт стал первым совместным выступлением с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. "Для меня это большое удовольствие, потому что оркестр высочайшего уровня, многих людей из участников оркестра я знаю очень хорошо <...> Безусловно, у этого проекта огромное будущее", - поделился он.

Концерт прошел в Большом зале Ленинского мемориала, оркестр выступил под управлением дирижера Ильи Дербилова. В программу вошли Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония №5 Петра Чайковского. В понедельник оркестр выступит для молодежи и студентов Ульяновска.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО) - уникальный музыкальный коллектив и крупнейший отечественный молодежный проект в области оркестровой культуры. Артистами коллектива являются 100 молодых российских музыкантов в возрасте от 22 до 28 лет. Первый состав коллектива был набран в 2018 году по результатам Всероссийского конкурса оркестровых исполнителей, проведенного Московской академической филармонией. Коллектив работает в рамках программы "Национальный молодежный симфонический оркестр - Симфоническая академия" национального проекта "Культура" при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Планируется, что к 2024 году в субъектах РФ проведут 48 выставочных проектов федеральных и региональных музеев. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд).