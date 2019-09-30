На Сахалине в рамках нацпроекта до конца 2024 г. проведут 72 выставки музеев с материка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта "Культура" запланировали на период с 2019 по 2024 годы провести на территории региона 72 выставки музеев материковой части России. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель областного министерства культуры и архивного дела.

"Всего в рамках реализации нацпроекта в 2019-2024 годы запланировано проведение 72 выставок музеев материковой части России - Ялта, Санкт-Петербург, Алтайский край и другие", - сообщил собеседник агентства.

По информации ведомства, при формировании программы мероприятий Сахалинская область учитывала не только уровень достижения параметров федерального нацпроекта, но и фактор влияния на культурное развитие региона.

"Учитывая социальную и культурную значимость музейно-выставочных мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта, в состав участников мероприятий, связанных с организацией и проведением выставок ведущих федеральных музеев, входят все государственные музеи Сахалинской области", - уточнил собеседник.

Кроме того, благодаря нацпроекту с 2021 года для жителей области откроется доступ к информации о произведениях искусства с использованием технологии дополненной реальности. Это произойдет за счет внедрения новых форматов работы в деятельность региональных музеев. Три выставочных проекта снабдят цифровыми гидами в формате дополненной реальности. Пять муниципальных музеев в Южно-Сахалинске, Невельске, Корсакове, Охе, Поронайске обеспечат доступ к ресурсам виртуального филиала Русского музея.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.