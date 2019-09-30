В нацпроекте по производительности труда не будет обязательств перехода на четырехдневку

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Предприятия - участники нацпроекта по повышению производительности труда не будут обязаны участвовать в эксперименте по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Никто из предприятий не выразил заинтересованности в сокращении рабочих часов. Об этом в интервью порталу " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС, рассказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский.

"Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырехдневной рабочей неделе точно нет. Смысл в том, что если предприятия вдруг захотят попробовать такой режим работы, то они могут высказать такое желание, но пока ни одно из предприятий-участников не высказало никакой заинтересованности", - сказал он.

Газета "Известия" 16 сентября со ссылкой на Засельского сообщала, что четырехдневная рабочая неделя может быть протестирована на участниках нацпроекта по повышению производительности труда.

Засельский подчеркнул, что нацпроект направлен на то, чтобы сделать полезным рабочий день, а не на сокращение рабочего времени. "На мой взгляд, наш нацпроект о другом. Он направлен на устранение потерь в процессе производства, и это не связано с уменьшением количества рабочих дней. Наша задача - сделать рабочий день полезным, чтобы максимальное количество рабочего времени уходило на созидание, а не простаивание", - пояснил он.

Минэкономразвития выступает за увеличение гибкости в трудовом законодательстве. "Позиция нашего министерства заключается в том, что нужно гибкое трудовое законодательство, которое было бы в тренде времени. Это необходимо с учетом появления новых технологий и цифровизации трудовых отношений", - отметил замминистра.

Сокращение рабочей недели может быть полезным для ряда профессий, уверен он. "Творческие профессии плюс профессии, которые не требуют постоянного присутствия, такие форматы есть среди разработчиков программного обеспечения. Есть компетенции, которые не востребованы весь рабочий день, и такие люди стремятся участвовать в нескольких проектах в разных компаниях (например, дизайнеры). В таких случаях нужно обеспечить желание работника и работодателя иметь установленные законодательством трудовые отношения", - подчеркнул Засельский.