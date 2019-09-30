Мастерские WorldSkills откроются в четырех учреждениях Коми к 2020 году

СЫКТЫВКАР, 30 сентября. /ТАСС/. Современные мастерские, производственные базы и лаборатории по стандартам WorldSkills появятся в четырех образовательных учреждениях Республики Коми до конца 2019 года по федеральному проекту "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Общий объем финансирования на открытие 20 мастерских составит в этом году более 75 млн рублей из всех уровней бюджетов, сообщила в понедельник ТАСС министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Якимова.

"По проекту мы должны создавать условия, чтобы все выпускные экзамены в учебных заведениях профессионального образования проходили в обстановке, приближенной к предприятиям, где будут работать выпускники. До конца этого года 20 мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, откроются в Воркутинском политическом техникуме, в сыктывкарских медицинском и гуманитарно-педагогическом колледжах, а также в Сыктывкарском госуниверситете. Общее финансирование - чуть более 75 млн рублей", - сказала она.

По данным министерства, к 2024 году в Коми должны появиться 50 мастерских, на это потребуется 400 млн рублей. В этом году благодаря победе четырех образовательных организаций в федеральном конкурсе из федерального бюджета удалось привлечь 67,3 млн рублей, 7,9 млн рублей выделены из республиканского. Остальные средства вложены университетом и колледжами в партнерстве с работодателями.

Сыктывкарский государственный университет откроет пять своих мастерских в понедельник, 30 сентября, по приоритетной группе компетенций "Информационные и коммуникационные технологии". Специализация мастерских выбрана на основании Стратегии социально-экономического развития Республики Коми до 2020 года, пояснили в университете.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.