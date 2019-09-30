Почти 500 работников предприятий Калужской области переобучат в 2019 году по регпроекту

КАЛУГА, 30 сентября. /ТАСС/. Почти 500 работников предприятий Калужской области до конца года пройдут переобучение в рамках регионального проекта по повышению роста производительности труда. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе губернатора области.

"В настоящее время на обучение направлено 68 работников, 33 из них завершили обучение, всего же в 2019 году предполагается обучить не менее 500 работников предприятий-участников", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в настоящее время областное Министерство труда и социальной защиты взаимодействует с 19 предприятиями, которые изъявили желание участвовать в реализации регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда". Данный проект, как пояснили в пресс-службе, был создан в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

В этой связи собеседник агентства рассказал, что проект также подразумевает модернизацию работающих в регионе центров занятости населения. "В текущем году Калужская область стала одним из 16 пилотных регионов России, и сейчас реализация проекта проходит на базе центра занятости населения города Калуги", - пояснили в пресс-службе. В частности, к настоящему времени здесь уже провели техническое обследование здания, где располагается центр занятости, подготовили сводный сметный расчет стоимости строительства, разработан дизайн-проект помещений, стартовал ремонт. "Окончание работ запланировано на декабрь 2019 года", - заметил собеседник агентства.