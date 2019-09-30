Работы по созданию центра ядерной медицины в Пензе начнутся в 2019 году

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Работы по созданию центра ядерной медицины в Пензе начнутся в ноябре-декабре 2019 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Уточненная стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Правительство Пензенской области, холдинг "Швабе" (дочерняя структура ГК "Ростех") и компания "Нацпромлизинг" в июне 2019 года подписали соглашение по созданию в регионе центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ КТ) для ранней диагностики онкозаболеваний. Предварительно стоимость проекта оценивалась в 1 млрд рублей.

"Центр ПЭТ КТ мы построим, поворачивать назад не будем. Сейчас, после дополнительных расчетов, мы понимаем, что это очень большие затраты - стоимость предварительно оценивается в 2 млрд рублей. Мы уже решили вопрос с земельными участками, и практически все решено с инженерными коммуникациями. Сейчас идут проектные работы, в ноябре-декабре рабочие выйдут на площадку", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что часть оборудования для центра уже закуплена. "Мы планировали сдать центр в эксплуатацию к июню-июлю 2020 года, но реально, с учетом того, что документация еще будет проходить экспертизу, срок - это ноябрь-декабрь следующего года", - добавил Белозерцев.

В Пензенской области ежегодно требуется выполнять от 7 тыс. до 10 тыс. исследований позитронно-эмиссионной томографии (разновидность компьютерной томографии). Центр ядерной медицины позволит проводить до 12,5 тыс. исследований в год.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.