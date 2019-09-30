Татарстан использует модель хакатона "Цифровой прорыв" для решения региональных задач

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены использовать модель хакатона "Цифровой прорыв" для решения задач в сфере цифрового развития региона. Об этом журналистам по итогам всероссийского конкурса, проходившего в Казани, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

"Мы, очевидно, будем развивать тему хакатона внутри Республики Татарстан, соответствующее решение и поручение руководством республики уже дано. <...> Первое, что мы будем использовать от хакатона "Цифровой прорыв" - это то, что такую же площадку, такой же инструмент будем использовать в республике для республиканских задач", - сказал вице-премьер.

По словам Шайхутдинова, формированием и наполнением хакатона будет заниматься Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. Планируется использовать механизм конкурса "Цифровой прорыв", когда за короткий промежуток времени "формируется соответствующее экспертное сообщество и конкурсная площадка, в рамках которой получается продукт".

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал 3 апреля. Всего на участие в нем были подано 66 тыс. 474 заявки из всех регионов России. Его финальный этап проходил с пятницы по воскресенье в "Казань Экспо", участие в нем приняли более 600 команд. Задания по выбранным направлениям готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.