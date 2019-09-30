Скворцова: число проходящих лечение в России иностранцев выросло в 15 раз за 2,5 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Количество иностранных пациентов, приехавших в Россию за медицинскими услугами, за последние 2,5 года увеличилось в 15 раз. Только за первое полугодие 2019 года за лечением обратились более 580 тыс. человек, сообщила в понедельник глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Мы подсчитали, сколько иностранных пациентов у нас лечатся. В 2016 году это было всего 35 тыс. в год. В прошлом году это уже 380 тыс., а за первое полугодие этого года - 583 тыс. человек <...> За 2,5 года в 15 раз вырос поток иностранцев, которые приезжают лечиться на нашу территорию, в наши клиники", - сказала она на заседании президиумов правлений Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и ассоциации НП "Опора".

Особенно среди иностранцев ценятся услуги акушерства и гинекологии, в частности, процедура экстракорпорального оплодотворения, плановые кардиохирургические и сосудистые хирургические вмешательства, а также протезирование тазобедренных суставов. При этом Скворцова отметила, что сейчас статистика ведется по федеральным центрам, государственным региональным и областным клиникам. "Мы пока меряем загруженностью государственной системы здравоохранения", - отметила министр, добавив, что желательно иметь подобные данные и по частным клиникам.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" объем экспорта медицинских услуг к 2024 году должен достичь $1 млрд.