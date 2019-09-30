В Пензенской области 16 музыкальных школ получили пианино по нацпроекту

ПЕНЗА, 30 сентября. /ТАСС/. Детские школы искусств и музыкальные школы Пензенской области получили пианино в рамках реализации нацпроекта "Культура". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"На площади возле филармонии состоялась церемония передачи пианино в детские школы искусств и детские музыкальные школы Пензы, города Заречного, а также Бессоновского и Никольского районов - всего в 16 учреждений, реализующих с 2017 года предпрофессиональные образовательные программы в области искусств", - отметили в пресс-службе. В конце сентября инструменты поступили также в детские школы искусств Каменского, Белинского, Сердобского и Пензенского районов.

"Новые инструменты, конечно, нам необходимы. В нашей школе обучается 400 учащихся, и каждый играет на фортепиано, поскольку это основа музыкального образования", - цитирует пресс-служба директора музыкальной школы №1 Пензы Татьяну Демину.

Всего на приобретение инструментов было выделено более 24 млн рублей по совместной программе Минпромторга РФ и Минкультуры РФ.

Как отметили в пресс-службе, в дальнейшем планируется расширить перечень инструментов, которые будут закуплены для нужд детских музыкальных школ. В их число войдут баяны, аккордеоны, струнные и духовые инструменты.

Федеральный проект "Культурная среда" нацпроекта "Культура" предусматривает, что до конца 2019 года детские школы искусств в регионах РФ будут оснащены 900 пианино отечественного производства по совместной программе Минпромторга и Минкультуры.