Власти Петербурга выделят 28,9 млн рублей на центр компетенций по производительности труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга выделят из городского бюджета 28,9 млн рублей на создание регионального центра компетенций в сфере производительности труда и другие мероприятия в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости населения". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Смольного.

"Субсидия в размере 28 млн 875,8 тыс. рублей будет предоставлена на создание и обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда, привлечение консультантов для предприятий, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности площадок для практического обучения принципам и инструментам бережливого производства", - говорится в сообщении.

Постановление о выделении в 2019 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) в рамках регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.