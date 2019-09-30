Школьники впервые присоединились к чемпионату WorldSkills в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Четвертый чемпионат WorldSkills открылся в Севастополе в понедельник - в этом году впервые в городе, кроме 17 номинаций для молодежи, введены еще пять соревновательных категорий для ребят 14-16 лет, сообщила на открытии соревнований замдиректора департамента образования и науки Севастополя Анна Мачулина.

"Севастополь каждый год активно принимает участие в данном чемпионате. В этом году мы впервые участвуем также в JuniorSkills. Я хочу всех поздравить с этим праздником профессионализма", - сказала Мачулина, открывая чемпионат.

По данным департамента, подростки могут соревноваться по пяти направлениям в категории Junior. Это "Преподавание в начальных классах", "Организация экскурсионных услуг", "Туризм", "Лабораторный и химический анализ", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Всего по трем категориям - Junior, "Навыки мудрых" для участников старше 50 лет и в основных соревнованиях для молодежи 16-22 лет - участвуют более 160 человек. Чемпионат завершится 7 октября. В рамках деловой программы чемпионата пройдут тренинги, выставки, мастер-классы, профориентационные экскурсии.

"В Севастополе мы в четвертый раз принимаем чемпионат WorldSkills. С каждым годом мы набираем новые компетенции: в 2016 году мы начинали с трех компетенций, в этом году [только по основному направлению - для молодых специалистов] проводим соревнования по 17. Участие в этих соревнованиях - очень полезная практика для наших студентов", - добавила Мачулина.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.