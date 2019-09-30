Глава Калужской области потребовал завершить до 15 октября ремонт дорог в областном центре

КАЛУГА, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал до 15 октября завершить укладку асфальта в Калуге по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - из-за недобросовестной работы бывшего подрядчика сроки сильно сдвинулись, и работы планировалось закончить к 1 декабря. Об этом он заявил на заседании правительства региона.

"Я прочитал, [что ремонт планируется завершить] до 1 декабря. О чем вы говорите? 15 октября весь асфальт должен быть уложен, верхний слой на всех дорогах города, которые подлежали ремонту. Чтобы никаких отступлений от этого срока не было. <…> Работа должна вестись не только по ночам, перекрывайте улицы, <…> работайте круглосуточно", - сказал Артамонов.

Изначально 27 участков дорог в Калуге должны были отремонтировать к 1 сентября. Второго сентября городская управа расторгла контракт с компанией "Липецк дорога": работы были завершены и приняты комиссией только на трех участках, а самой компании выписали пять штрафов на общую сумму более 4 млн рублей. "Липецк дорога", в свою очередь, предъявила городской управе обвинения в нарушениях при оплате выполненных работ на 120 млн рублей. Контракт с новым подрядчиком - "Строительной компанией - Бизнескапитал" - был заключен 21 сентября, из-за чего сроки работ значительно сдвинулись. Городской глава Дмитрий Разумовский сообщил ТАСС, что работы будут полностью завершены до 1 декабря. На заседании правительства он отметил, что это надежный подрядчик и закончить ремонт, возможно, получится до конца октября.

Вице-премьер РФ Максим Акимов 25 сентября сообщил, что только каждый пятый регион России удовлетворительно выполняет нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Субъекты, не выполнившие 50% плановых работ, не могут рассчитывать на выделение дополнительных средств по другим нацпроектам.

Нацпроект реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.