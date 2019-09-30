Васильева: более тысячи школ отремонтируют спортзалы в 2019 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. школ в России в этом году сделают ремонт в спортзалах и закупят новое спортивное оборудование. На эти цели по нацпроекту "Образование" было выделено более 1,5 млрд руб., сообщила в понедельник пресс-служба Министерства просвещения России со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.

Выступая на финале Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры", который состоялся в детском оздоровительном центре "Орленок", министр отметила, что подобные соревнования являются прекрасной возможностью продемонстрировать как личные, так и командные навыки, а также защитить на спортивной арене честь своей школы, города или региона. По ее словам, спортивная дисциплина и характер являются отличными помощниками в учебе, а желание и умение достигать цели будут способствовать освоению школьного материала и подготовке к экзаменам. "В глобальной работе над стратегической задачей президента России вывести наше школьное образование в лидеры на мировой арене мы уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры образовательного пространства. Уже в этом году при федеральной поддержке, а это свыше 1,5 млрд рублей, более 1000 школ обновят спортивные залы и открытые площадки, появятся более 630 новых школьных спортивных клубов", - заявила Васильева.

Как уточняют в пресс-службе Минпросвещения, в финальном этапе президентских спортивных игр в этом году участвовало 1680 ребят из 84-х регионов страны. В соревнованиях состязались дети 12-13 лет в составе команд от образовательных организаций, которые победили в региональных этапах. В течение трех недель школьники соревновались в четырёх обязательных и шести дополнительных видах программы по таким видам, как баскетбол, настольный теннис, шашки, гандболу, регби и лапте.