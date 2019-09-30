План ремонта дорог в Чувашии с начала года выполнен почти на 70%

ЧЕБОКСАРЫ, 30 сентября. /ТАСС/. Дорожники отремонтировали 126 километров автомобильных дорог в Чувашии с начала 2019 года, что составляет 68% от годового плана, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"На сегодняшний день отремонтировано 126 км автодорог (68%) - из них 47 км на региональной сети и 79 км на местной сети автодорог. Выполнен ремонт 71 дворовой территории и 10 проездов", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Александра Николаева.

По его словам, в 2019 году в республике запланирован ремонт 185 километров дорог на общую сумму почти 5,3 млн рублей, из которых 2,4 млн рублей выделят из федерального бюджета по проекту "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Министр отметил, что семь муниципалитетов республики плохо осваивают деньги, выделенные на дороги. "По дорожной деятельности имеется низкое кассовое исполнение в семи муниципальных образованиях: Вурнарском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Урмарском, Цивильском районах и городах Алатырь, Шумерля", - уточнил Николаев.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.