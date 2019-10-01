Главный онколог рассказал, что регионам нужно обновить запас лекарств для химиотерапии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Регионам необходимо обновить запас современных лекарственных препаратов для химиотерапии на 2020 год в соответствии с новыми схемами и клиническими рекомендациями. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный онколог по Северо-Западному, Южному, Уральскому, Дальневосточному и Сибирскому округам Минздрава России Иван Стилиди.

"Чтобы планировать запас лекарств на будущий год и обновить его препаратами для современных схем лечения, Минздрав России с участием наших специалистов разработал специальные счетчики, регионы уже ими пользуются. Эти калькуляторы помогают и в качественном, и в количественном смысле определить лечебные схемы и просчитать стоимость этих схем", - сказал он.

По его словам, калькуляторы позволяют понять, сколько препаратов и под какие схемы необходимо, что позволяет "составить правильное распределение и по схемам лечения, и по финансовой составляющей".

Он отметил, что "в течение многих лет большинство онкологов-химиотерапевтов жили в условиях тотального дефицита современных дорогостоящих лекарственных препаратов", и теперь это накладывает определенный отпечаток на те подходы, которые зачастую наблюдают в регионах при проведении аудиторских проверок качества и доступности онкопомощи. По словам Стилиди, эти подходы во многом носят отпечаток "консерватизма и инертности".

За счет федерального проекта "Борьба с онкозаболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России планирует снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется в ближайшие шесть лет обеспечить россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

Полный текст интервью опубликован на портале "Будущее России. Национальные проекты".