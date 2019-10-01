В Петербурге начал работать первый Центр амбулаторной онкологической помощи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) создали в Санкт-Петербурге по программе нацпроекта "Здравоохранение". Он оснащен современным диагностическим оборудованием и повысит доступность качественной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"1 октября 2019 года на базе "Городского консультативно-диагностического центра №1" начал работу первый в Санкт-Петербурге Центр амбулаторной онкологической помощи. До конца этого года в рамках реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы" [нацпроекта "Здравоохранение"] в городе будут открыты 8 ЦАОПов", - говорится в сообщении.

Центры создаются для повышения доступности и качества оказания специализированной онкологической медицинской помощи. Новый ЦАОП будет проводить комплексное обследование пациентов с подозрением и установленным диагнозом онкологического заболевания, динамическое наблюдение за пациентами на фоне проводимой лекарственной и лучевой терапии, консультативную помощь врачей-специалистов и реабилитационные мероприятия.

"Центр оснащен на самом современном уровне и имеет на вооружении маммографическую установку, рентгенодиагностические установки и 64-срезовый компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф. В центре проводится эндоскопическая и ультразвуковая диагностика на аппаратуре экспертного класса, а также весь спектр лабораторных исследований", - добавили в комитете.

В 2019 году такие центры откроются в Выборгском, Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном районах города и в Колпино. В мае главный внештатный специалист-онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев сообщал ТАСС, что на переоснащение учреждений в 2019 году из федерального бюджета направят около 533 млн рублей. Еще десять центров амбулаторной онкологической помощи откроются в 2020-2021 годах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.