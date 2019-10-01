Калужская область в 2020-2022 годах вложит 520 млн рублей в систему допобразования

ТАСС, 1 октября. Калужская область в течение двух лет с 2020 года направит более 520 млн рублей на финансирование стационарного и мобильного "Кванториумов", центра выявления и поддержки одаренных детей, а также на создание новых учебных мест в учреждениях дополнительного образования по нацпроекту "Образование". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Региональным Министерством образования и науки в рамках данного проекта были поданы пять заявок, которые получили поддержку на федеральном уровне: на создание детского технопарка "Кванториум" и одноименного мобильного технопарка, формирование современных управленческих решений и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования, создание в данной системе новых мест, организацию центра выявления и поддержки одаренных детей. На эти цели в 2020-2022 годах Калужской области предоставлена федеральная субсидия в сумме более 503 млн рублей, а также дополнительно выделен 21 млн рублей из областного бюджета", - говорится в сообщении.

Первый детский технопарк "Кванториум" открылся в Калуге в декабре 2018 года. По шести направлениям обучаются почти 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В конце 2020 году планируется открыть еще один технопарк в Обнинске и мобильный "Кванториум", который станет структурным подразделением калужского Областного центра дополнительного образования им. Ю. А. Гагарина. Всего в 2020 году региональные власти планируют создать порядка 2,5 тыс. мест в системе допобразования. Через год на базе оздоровительного лагеря "Сокол" будет открыт образовательный центр по выявлению и поддержке одаренных детей, рассчитанный на 500 обучающихся.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.