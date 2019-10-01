Карелия получила пять микроавтобусов для доставки пенсионеров на обследования в больницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 октября. /ТАСС/. Новые микроавтобусы получили пять районов Карелии для доставки пожилых людей старше 65 лет из сел в медицинские центры. Церемония вручения ключей прошла в Петрозаводске, передает корреспондент ТАСС.

Пять микроавтобусов Ford Transit вместимостью по восемь пассажиров уже сегодня поступят в распоряжение мобильных бригад Беломорского, Калевальского, Медвежьегорского, Муезерского и Сортавальского районов. На их покупку из федерального бюджета были выделены 11,6 млн рублей.

"Один из моментов, который сегодня является крайне важным в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", это особое внимание лицам старше 65 лет с той целью, чтобы мы могли их доставлять в случае необходимости в медицинские учреждения своего района для проведения обследований, скринингов на инфекционные заболевания. И вот эти пять машин прибыли к нам в республику, сегодня мы вручаем их пяти нашим муниципальным районам", - сказал вице-премьер Карелии Игорь Корсаков во время торжественной церемонии.

Вице-премьер отметил, что для синхронизации работы между региональными министерствами здравоохранения и социальной защиты было заключено соглашение о взаимодействии. Все автомобили уже поставили на госучет и оборудовали зимней резиной. "В ближайшее время мы начинаем работу, чтобы доставлять, проверять, обследовать, корректировать лечение, чтобы продолжительность жизни в нашей республике значительно повысилась", - отметил Корсаков.

По словам директора Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии Елены Малышевой, в Карелии около половины пожилых людей относятся к маломобильным группам, что осложняет их визиты к врачу, особенно, если речь идет о жителях сел и деревень.

В рамках регионального проекта "Старшее поколение" в Карелии также проводится вакцинация пожилых людей от пневмококковой инфекции, развивается гериатрическое направление в медучреждениях республики, также люди предпенсионного возраста получили возможность пройти бесплатные курсы переобучения.