В Татарстане переобучат 4,3 тыс. людей предпенсионного возраста до конца года

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Переобучение 4,3 тыс. людей предпенсионного возраста запланировано в Татарстане до конца 2019 года в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Об этом во вторник журналистам сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

"В проекте "Старшее поколение" у нас целая отдельная программа - обучение предпенсионеров. Тоже стоят плановые цифры, до конца года 4300 человек предпенсионного возраста мы должны обучить", - сказала она.

По ее словам, работающих предпенсионеров направляет на переобучение работодатель. "Это очень серьезная поддержка для работодателя, серьезная возможность, не отвлекая основные свои финансовые средства, повысить квалификацию своих работников. У нас заявилось на сегодняшнюю дату 117 работодателей, у которых изменился производственный цикл, изменилась производственная цепочка, и они готовы повысить квалификацию, дают задание, и, соответственно, мы выделяем финансовые средства, на которые они могут переобучить своих работников", - сказала она.

Как уточнила Зарипова, власти также отработали заявки от 160 государственных и муниципальных учреждений, также порядка 300 граждан предпенсионного возраста обратились самостоятельно через службу занятости.

Нацпроект "Демография" включает в себя следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.