В Пензе по нацпроекту открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи

ПЕНЗА, 1 октября. /ТАСС/. Первый из 10 центров амбулаторной онкологической помощи, создание которых запланировано в Пензенской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", открыт на базе поликлиники №14 в Пензе, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь будет осуществляться быстрая диагностика онкологических заболеваний. Все врачи обучены по онконастороженности. На любом приеме лор, акушер-гинеколог, офтальмолог, заподозрив у пациента онкозаболевания, должен направить пациента в этот центр. Здесь создана вся диагностическая база, чтобы быстро обследовать больного и либо снять этот диагноз, либо подтвердить его и направить человека на специализированное лечение в онкодиспансер", - сообщила на открытии центра замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

Она добавила, что центр, расположенный на трех этажах девятиэтажной поликлиники, оснащен рентгеновским аппаратом, маммографической установкой, аппаратом для фиброгастроскопии, компьютерным томографом, УЗИ, лабораторным оборудованием. В нем работают два онколога и узкие специалисты - колопроктолог, гастроэнтеролог, кардиолог и другие. Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава Пензенской области, на базе центра пациенты смогут проходить курсы химиотерапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, также врачи будут вести диспансерное наблюдение за онкобольными.

В Пензенской области до 2024 года планируется открыть еще девять подобных центров: четыре - в Пензе, еще пять - в районах области. В 2020 году будет открыт центр на базе областной клинической больницы им. Бурденко. Создание центров позволит повысить раннее выявление рака у жителей Пензенской области, где на диспансерном учете по онкологическим заболеваниям находятся около 40 тыс. человек.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.